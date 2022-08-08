بريطانيا تطالب المواطنين باستخدام المناديل المعطرة بدلا من الاستحمام

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" تأتى مناشدة السلطات البريطانية بالتزامن مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية فى المملكة المتحدة، وصلت إلى 35 درجة مئوية هذا الأسبوع.

كما طلبت شركة المياه المملوكة لمجموعة أجنبية، من البريطانيين أن يجمعوا مياه المطر فى مجموعة من الحاويات للاستفادة منها فى ظل شح المياه فى البلاد، فى حين تفقد الشركة حوالى 600 مليون لتر من المياه يوميًا بسبب التسربات.

وبحسب "ديلى ميل"، قالت شركة المياه البريطانية فى بيان لها: "من براميل البلوط إلى الأوانى الفخارية، هناك شىء للجميع"، لافتة إلى ضرورة غسل الكلاب فى مياه البرك، وليس فى حمامات المنازل.

أما شركة "مياه الجنوب"، فقد فرضت حظرًا على استخدام خراطيم المياه فى أجزاء من هامبشاير وساسكس، وقالت إن العملاء الذين يستحمون بتعلم أغنية مدتها 4 دقائق حتى يعرفوا متى يغلقون الصنبور.

فيما دعا كات هوبز، من جماعة "نملكها - We Own It"، إلى تأميم الشركات، متسائلاً: "هل تتنافس الشركات لتقديم النصائح الأكثر حماقة؟ من لديه برميل بلوط حتى لو كان هناك مطر يملأه؟ نفاق شركات المياه أمر لا يصدق. تخسر شركات المياه المخصخصة مليارات لترات المياه كل يوم بسبب التسريبات، لأنها تعطى الأولوية للمساهمين والرؤساء التنفيذيين".

ودعا نواب الحزب الديمقراطى الليبرالى الحكومة إلى حظر المكافآت الجديدة لرؤساء المياه حتى إصلاح البنية التحتية المتسربة، وقال تيم فارون، المتحدث باسم الشؤون الريفية بالحزب: "من المشين أنه بينما يعانى الملايين من حظر خراطيم المياه، يكافئ مسؤولو شركة المياه أنفسهم".

وعقب متحدث باسم شركة "مياه التايمز" على تلك التصريحات، قائلاً: "ليس لدينا أى وسيلة لمعرفة المدة التى سيستمر فيها هذا الطقس شديد الجفاف، لذلك نحن بحاجة إلى التخطيط بعناية. يمكن للعملاء حقا مساعدتنا عن طريق استخدام المياه بحكمة".