أفضل كاميرا فى العالم.. هاتف «X30 Pro» من موتورولا

جدة - نرمين السيد - Moto X30 Pro

ويحمل هاتف موتورولا الجديد اسم "Moto X30 Pro" والذى يحتوى على أفضل كاميرا فى العالم.

وتتميز شاشة "Moto X30 Pro" بأنها منحنية ومن نوع OLED، كما يبلغ قياسها 6.67 بوصة وبجودة +Full HD.

كاميرا Moto X30 Pro

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ذات دقة 200 ميجابيكسل بالإضافة إلى مستشعر Samsung ISOCELL HP1 من شركة سامسونج، وميزة OIS، وفلاش LED، كما تتضمن كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابيكسل، بجانب كاميرا تليفوتوجرافية 12 ميجابيكسل بتقريب بصرى 2x، وغيرها أمامية بدقة 60 ميجابيكسل.

الذاكرة والبطارية

ويقترن الهاتف ذاكرة عشوائية 8 و12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5 مع ذاكرة تخزينية سعة 128 و256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.

ويحتوى "Moto X30 Pro" على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4500 مللى أمبير مزودا بشحن سريع سلكى بقدرة 125 وات وغيره لاسلكى بقوة 30 وات.