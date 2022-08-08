بعد جفاف النهر.. اكتشاف قنبلة ضخمة من الحرب العالمية الثانية فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وتسببت موجات الحر التى أجتاحت أوروبا بصيف 2022، فى جفاف نهر بو الإيطالى ما سهل اكتشاف تلك القنبلة أمريكية الصنع والتى تعود للحرب العالمية الثانية.

وكشف الخبراء أن تلك القنبلة التى تم العثور عليها بالقرب من قرية بورجو فيرجيليو الواقعة فى شمال البلاد بالقرب من مدينة مانتوا، تزن 450 كيوجراما.

وتمكن خبراء عسكريون من إبطال مفعولها ثم فجروها، أمس الأحد، ولكن لم يعد التخلص من القنبلة أمرا سهلا بل تم إجلاء نحو 3 آلاف شخص يعيشون بالقرب من المكان لإتمام عملية التخلص من القنبلة، وفقا لتصريحات الجيش.

وتم إغلاق المجال الجوى بالمنطقة وإيقاف حركة الملاحة بالقطاع التى كانت موجودة فيه وأيضا تعطيل حركة المرور على خط السكك الحديدية.

وأشار رئيس بلدية بورجو فيرجيليو، فرانشيسكو أبورتى، إلى أن السكان رفضوا مغادرة منازلهم فى البداية حتى تم إقناعهم.

وأزال خبراء القنابل الفتيل من القنبلة الأمريكية التى قال عنها الجيش أنها تحتوى على 240 كيلوجراما من المتفجرات، وبعد ذلك نقل الفريق المكلف إلى محجر فى ميدولى والتى كانت تبعد نحو 45 كيلومترا ثم تم تدميرها.