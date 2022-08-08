للخصوصية.. واتساب يوفر ميزة إخفاء الأرقام

جدة - نرمين السيد - ويستعد تطبيق واتساب الفترة المقبلة، لطرح ميزة جديدة تساعد فى توفير المزيد من الخصوصية عن طريق إخفاء أرقام هواتفهم. وتوفر ميزة واتساب الجديدة خصوصية أكبر للمستخدمين والتمتع بإخفاء أرقامهم سواء بشكل فردى أو الجروبات. ويوفر التطبيق من خلال تلك الميزة، خيار مشاركة رقم الهاتف للتحكم بشكل كبير عند إضافة المستخدمين فى الجروبات. وأشار "واتساب" إلى أن المزايا الجديدة تمكن المستخدمين من إخفاء أرقام هواتفهم على الفور بمجرد انضمامهم إلى جروبات واتساب، أو توفيره وذلك يتوقف على رغبة المستخدم.

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