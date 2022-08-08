وظيفة بـ 100 ألف دولار شهريا.. والعمل من المنزل (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، نشر موقع timesnownews، أن هذا الطلب تم نشره على تطبيق Linkedin الشهير للوظائف فى يوليو الماضى.
وأشار إلى أن مهام الوظيفة تشمل قيادة اجتماعات مجلس الحلوى، "وكونك رئيس اختبار الذوق، وكل الأشياء الممتعة، بالإضافة إلى ذلك، المنصب مفتوح للمتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات بإذن من الوالدين".
الوظيفة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل عاصف، ومن اللافت للنظر والغريب فى الأمر أن هناك أطفالا تقدموا بطلب للحصول على الوظيفة، كذلك انتشرت صور لعديد من الآباء يملؤون طلب التقدم للوظيفة لأبنائهم.
وتمتلك الشركة التى تتخذ من تورونتو مقراً لها حوالى 340 ألف متابع على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، و3 ملايين على تطبيق تيك توك.
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