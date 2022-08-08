بـ 6 آلاف دولار.. «تويتر» تصلح الثغرة الأمنية بالمنصة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تويتر أنه تم إصلاح الثغرة بعد 6 أشهر من اكتشافها على يد باحث متخصص فى أمن المعلومات حصل على مكافأة من الشبكة قدرها 6000 دولار.

وقال محمد الحارثى، خبير وسائل التواصل الاجتماعى، إن الثغرة تتيح للقراصنة معرفة الارتباط بين رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكترونى وحساب المستخدم على موقع تويتر، مما يعرض الحساب وبيانات صاحبه الشخصية إلى خطر السرقة.

ولفت الحارثى إلى أن القراصنة يقومون بعرض البيانات المسروقة للبيع على منتدى معروف للجرائم المعلوماتية، حيث يستغلها المشترون عبر ابتزاز الضحية للحصول على الأموال، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ورغم إعلان تويتر إصلاح تلك الثغرة أخيرًا فإن ذلك لم يحم خصوصية المستخدمين بشكل كامل، حيث علمت تويتر بوجود قاعدة بيانات لـ 5.4 ملايين مستخدم من المشاهير والشركات وغيرهم فى منتدى الجرائم الإلكترونية.