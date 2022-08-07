مواصفات الساعة الذكية Xiaomi Watch S1

جدة - نرمين السيد - طرحت شركة شاومى الساعة الذكية Xiaomi Watch S1 بمجموعة من المواصفات المميزة التى تتفوق على ما قدمته الشركة من إصدارات حتى الآن، بتصميم يضم شاشة OLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 × 466 بكسل، وكثافة عرض 461 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 60 Hz، وبطارية بعمر طويل.





وتدعم الساعة الإتصال بشبكة Wi-Fi 4، وأبعاد 11 فى 64.5 فى 46.5 مم، وبطارية سعة 470 mA ومكبر صوتى وواجهة MIUI Watch 1.0 1.2.98 كما أنها مقاومة للماء، وتزن 65 جرام. والساعة مصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بتصميم جذاب وأنيق، وأملس ووزن 65 جرام، وتتوفر بسوارة بتصميم جلدى. وتتميز شاشة الساعة الذكية بطبقة زجاج Sapphire وجودة عالية.

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