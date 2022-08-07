قطعة نقانق.. عالم فيزياء يثير الجدل على «تويتر» بمزحة عن تلسكوب جيمس ويب

جدة - نرمين السيد - نشر إيتيان كلاين، عالم الفيزياء الفرنسى، صورة ادعى أنها التقطت من تلسكوب فضائى تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وقام بالاعتذار بعد ذلك لأنها فى الواقع كانت مجرد مزحة والحقيقة مختلفة تمامًا.





وغرد كلاين عبر تويتر من باب المزاح، قال فيها إنها أحدث صورة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب للنجم "بروكسيما سنتورى، بينما هى فى الواقع شريحة من "النقانق".

وتظهر الصورة كأنها كرة حمراء كونية، مليئة بالعواصف الشمسية المتوهجة، بحسب ما قالته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

وكتب كلاين فى التغريدة: "صورة بروكسيما سنتورى، أقرب نجم للشمس، يقع على بعد 4.2 سنة ضوئية منا".

وتمكن بعض مستخدمى "تويتر" من إدراك أن الصورة التى نشرها الفيزيائى البارز، كانت فى الواقع قطعة من النقانق، إلا أن الحيلة انطلت على كثيرين، وفقًا لـ "العربية".

ووجد كلاين نفسه مضطرًا للاعتذار، وكتب على "تويتر" لمتابعيه البالغ عددهم 89200: "فى ضوء بعض التعليقات، أجد نفسى مضطرًا لتوضيح أن هذه التغريدة التى تظهرت التى تظهر لقطة مزعومة لبروكسيما سنتورى كانت نوعًا من التسلية".

وأكد كلاين أن العديد من المستخدمين لم يفهموا مزحته، التى أوضح أنها تهدف ببساطة إلى تشجيع الناس على التساؤل وعدم القبول التلقائى لما يعرض عليهم.

يذكر أن نجم بروكسيما سنتورى، هو نجم قزم وهو أقرب نجم للشمس.