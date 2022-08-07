صور جديدة تكشف تصميم وحجم هاتف Galaxy Z Fold 4 المرتقب من سامسونج

جدة - نرمين السيد - ويبدأ مؤتمر Galaxy Unpacked بعد أيام وذلك للكشف عن جيل جديد من هواتف سامسونج القابلة للطى.

وأظهرت الصور ثلاثية الأبعاد المنشورة عن أبعاد الهاتف الجديد من سامسونج حيث يحتوى على شاشة خارجية بحجم 6.2 إنش بمعدل تحديث 120Hz مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرا الأمامية بينما تأتى الشاشة الخارجية بحجم 7.6 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

وتأتى شاشات الهاتف بنفس أبعاد الشاشات المميزة لإصدار العام الماضى، إلا أن الإصدار الجديد يأتى بإتساع أكبر، حيث تأتى الشاشة الخارجية بأبعاد 23.1:9 بينما يأتى الشاشة الثانية بأبعاد 21.6:18.