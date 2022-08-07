الحر يهدد بريطانيا بغزو الدبابير

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يكون موسم انتشار الدبابير فى أواخر صيف هذا العام، من أسوأ المواسم التى ستسجلها الذاكرة فى بريطانيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ومع الارتفاع الذى سجلته درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التراجع الحاد فى معدل سقوط الأمطار، اضطرت الحكومة البريطانية للجوء لسياسة التقنين المائى على ملايين المنازل، الأمر الذى سيوفر بيئة مناسبة لانتشار الدبابير بشكل أكبر.

يذكر أن الحشرة اللاسعة مهووسة بالسكر الذى يعتبر مصدر طاقة مهما بالنسبة لها، لذا فإن حفلات الصيف المليئة بالحلويات والمشروبات الغازية والآيس كريم، هى المكان المثالى لانتشار الدبابير بكثرة أيضًا.

وأوضح خبراء إبادة الحشرات إن الزيادة فى أعداد الدبابير تقود بالفعل ليكون عام 2022 "عام الدبابير".

وعادة ما تلسع الدبابير فقط، إذا شعرت بالتهديد والخوف، ما يعنى ان فرص التعرض للهجوم من الحشرة تكون أعلى بكثير إذا حاولت طردها بعيدًا.

وتقد تصبح لسعات الدبابير سمية، وقد يعانى بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تهدد الحياة، علمًا انه من الضرورى بعد التعرض للسع أن يتم غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وربما تضطر للجوء إلى الثلج والكمادات الباردة للتخفيف من حدة التورم والاحمرار ومن الضرورى تجنب استخدام العلاجات المنزلية مثل الخل او بيكربونات الصودا، فمن غير المرجح أن تساعدك فى التخلص من الألم الناجم عن اللسع.

وتتسبب اللسعات فى بعض الحالات فى حساسية مفرطة تتطلب التدخل الطبى، وتشمل أعراض التورم الشديد وحكة ودوار وغثيان، بالإضافة إلى تقلصات فى المعدة، وانخفاض مفاجئ بضغط الدم.