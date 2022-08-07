ابتكار جهاز يحلل البيانات الصحية عن طريق محاكاة دماغ الإنسان

جدة - نرمين السيد - طوّر باحثون فى جامعة شيكاغو جهازا مرنا قابلا للتمدد يسجل البيانات والعمليات الصحية عن طريق محاكاة عمل الدماغ البشرى، عن طريق دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء مع الذكاء الاصطناعى.





وصمم فريق الباحثين، فى الدراسة الجديدة التى نشرت نتائجها فى مجلة Matter، شريحة تجمع البيانات من أجهزة استشعار حيوية متعددة، وتستخلص استنتاجات حول صحة الشخص باستخدام الذكاء الاصطناعى.

وقال سيهونج وانج، عالم المواد والأستاذ المساعد فى الهندسة الجزيئية، المشارك فى البحث: "أردنا تطوير شىء يمكنه الالتصاق بالجسد، واستيعاب حركة الجلد".

وقرر الفريق استخدام البوليمرات التى تدخل فى صناعة أشباه الموصلات والترانزستورات الكهروكيميائية، وتتميز أيضًا بالمرونة الشديدة وقابلية التمدد، وقاموا بتكييف هذه البوليمرات فى جهاز يتيح معالجة البيانات من خلال الذكاء الاصطناعى.

وتحاكى الشريحة المطورة، المسماة "الحوسبة العصبية"، عمل الدماغ البشرى، وبهذه الطريقة تكون قادرة على تخزين المعلومات وتحليلها بطريقة متكاملة، وهى أول جهاز قابل للارتداء وقادر على إجراء تحليل معقد لقياسات خط الأساس للمريض وإشارات المرض الموضعية.

كما اختبر الباحثون كفاءة الجهاز، واستخدموه لتحليل بيانات النشاط الكهربائى للقلب، وقاموا بضبط الجهاز على تصنيف البيانات إلى أربعة أنواع، ووجدوا أنه يوفر تحليلًا دقيقًا.