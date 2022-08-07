«تسلا» تواجه تحقيقا فيدراليا فى حادثتين مع دراجات نارية

وتشتبه الإدارة الفيدرالية الأمريكية فى أن نظام مساعدة السائق المؤتمت جزئيًا فى سيارات "تسلا" كان قيد الاستخدام أثناء الحادثتين.
وقالت الوكالة إنها أرسلت فرق تحقيق لموقعى الحادثين، وبمجرد جمع المزيد من المعلومات، قد تشن تحقيقا أوسع يشمل جميع الحوادث التى تصادمت فيها سيارات "تسلا" مع سيارات الطوارئ المتوقفة على طول الطرق السريعة.
وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أيضًا فى أكثر من 750 شكوى تفيد بأن سيارات تسلا ذاتية القيادة الجزئية تكبح الفرامل دون سبب.
كما تنذر الحادثتان الأخيرتان بأن مركبات "تسلا" المؤتمتة جزئيًا لا تتوقف للدراجات النارية.
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