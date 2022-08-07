مناسب للألعاب.. مواصفات هاتف فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "iQOO 9T" بشاشة من نوع E5 AMOLED، يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل.

ويزود الهاتف بإعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا سامسونج GN5، بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 13 ميجابيكسل، وآخر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن "iQOO 9T" بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، كما يضم بطارية كبيرة بسعة 4700 مللى أمبير فى الساعة، ويدعن تقنية الشحن اللاسلكى السريع بقدرة 50 وات، وفقا لموقع "gsmarena" التقنى.

ويتمتع الهاتف بنظام تبريد لغرفة البحار بمساحة 330 ملليمتر مربع، حتى يصبح مستعدا للعمل لفترات طويلة.

ويطرح منه لونين الأسود والأبيض، وبسعر يبدأ من 631 دولار، أى حوالى 12 ألف جنيه مصرى.