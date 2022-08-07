عقرب يفاجئ سيدة ويخرج من حقيبتها

جدة - نرمين السيد - ووجدت السيدة ضيوف غرباء عند فتح حقيبتها، مما أثار لديها حالة من الذعر. واكتشفت السيدة بمجموعة من العقارب فى حقيبتها حيث تبلغ أعدادهم 18 عقربا وهم مكونين من أم وأطفالها. وتواصلت مع خدمة إنقاذ الحيوانات، للحفاظ عليها فى مأوى بـ لينز حتى يبدؤوا رحلة العودة، وذلك وفقا لموقع "timesnownews". ومن المتوقع أن يتم إرسال عملية إنقاذ الحيوانات إلى كرواتيا، وكشف أحد العاملين فى صحيفة "أوبر أوستريا نيوز" أن تلك العقارب تتكاثر بشكل جيد فى النمسا ولكنها لا تنتمى إلى كرواتيا.

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