حديقة حيوان باكستانية تبيع أسودها فى مزاد علنى

جدة - نرمين السيد - وتطرح حديقة الحيوانات حوالى 12 من أسودها الـ 29، لأجل توفير مساحات لاستيعات عدد الحيوانات التى تؤويها، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشار نائب‭ ‬مدير‭ ‬الحديقة،‭ ‬تانفير‭ ‬أحمد‭ ‬جانجوا، إلى أن عدد الحيوانات أصبح كبيرا لدرجة أن الأسود والنمور تتناوب على الأقفاص، وأن بيعها يساهم فى توفير أكبر عدد من الحيوانات بالإضافة إلى الاستفادة من تقليص استهلاك اللحوم اللازمة لإطعامها.

ويخطط مسؤولو حديقة الحيوانات التى تضم 6 نمور ونمرين من نوع جاغوار، لبيع 12 أسدا فى أعمار تتراوح بين عامين و5 أعواد بذلك المزاد الذى يتم تنظيمه الخميس المقبل.

وأثارت تلك الخطوة استياء عدد من الجهات المدافعة عن حقوق الحيوانات، ويسعون إلى نقل الحيوانات لحدائق أخرى أو الاستعانة بموانع الحمل أو تعقيم الإناث.