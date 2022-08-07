عادات تتلف هاتفك بشكل سريع

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض المشكلات التى تحدث بالهواتف بسبب البطارية، لذا تؤثر على أدائها ثم يتحول الهاتف بعدها إلى "خردة".
ومن أبرز العادات الخاطئة التى تدمر الهواتف الذكية خلال بضعة أشهر هو القيام بشحنها لفترة طويلة والتى منها ترك الهاتف يشحن ليلا حتى الصباح، وذلك يجعله يتلف خلال فترة قليلة.
وأشار موقع "ZDNet" إلى أنه عند شحن الهاتف بشكل سليم يجب أن يصل إلى 80%، دون تركه وقت طويل فى الشاحن.
وأضاف أن شركة أبل طرحت ميزة جديدة عند شحن البطارية فى نظام التشغيل "iOS"، مما يمنع الهواتف من الشحن بمجرد وصوله إلى 80%، لأن وصوله إلى 100% أو تركه لفترة طويلة يؤدى إلى تسريع عملية التدهور الخاصة بالهاتف وإبطاء أداء البطارية وتدميرها.
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