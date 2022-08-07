نفسها تدخل «فنون جميلة».. أسرة الرابعة على الثانوية تحتفل بتفوقها (فيديو)

وقالت سوسن، خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامة إنجى القاضى، إنها كانت تذاكر من خلال تنظيم وقتها بيمن الدروس والمذاكرة، وكانت تذاكر من 4 إلى 5 ساعات يوميا.
وأوضحت، أنها تحب الرسم منذ كانت صغيرة "مش معنى إن جايبة مجموع كبير فلازم أدخل كلية كبيرة وأنا شايفة إن فنون جميلة حلوة".
وقال والد سوسن، إنه تابع مؤتمر وزير التعليم أمس الساعة العاشرة صباحا ورأيت صورة سوسن فى الأوائل ووقتها كانت سعيد جدا وقمت بالاتصال بوالدتها لأن سوسن كانت نائمة وقت ظهور النتيجة.
من ناحيتها قالت والدة سوسن، أنها تلقت مكالمة زوجها أبو سوسن باستعجاب وظنت أنه يمازحها حتى تأكدت بنفسها من خلال منشور الوزارة على فيس بوك.
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