الأولى على الجمهورية للمكفوفين: كنت بذاكر 5 ساعات فى اليوم وطه حسين قدوتى

جدة - نرمين السيد - وأضافت، أنه فى البداية كانت تخاف من الدروس، لكن أهلها أعطوها طاقة إيجابية حتى تتمكن من الحصول على مجموع عالٍ، مشيرة إلى أن والدها توفى من 4 سنوات ووالدتها كانت تساعدها "كانت مديانى حياتها كلها".

وأوضحت، أن والدتها كانت تقوم بتسجيل الدروس لها وكانت تذاكرها عن طريق الاستماع، مؤكدة أنها كانت تذاكر حوالى 5 ساعات يوميا.