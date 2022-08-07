الأولى على الجمهورية للمكفوفين: كنت بذاكر 5 ساعات فى اليوم وطه حسين قدوتى

جدة - نرمين السيد - وأضافت، أنه فى البداية كانت تخاف من الدروس، لكن أهلها أعطوها طاقة إيجابية حتى تتمكن من الحصول على مجموع عالٍ، مشيرة إلى أن والدها توفى من 4 سنوات ووالدتها كانت تساعدها "كانت مديانى حياتها كلها".
وأوضحت، أن والدتها كانت تقوم بتسجيل الدروس لها وكانت تذاكرها عن طريق الاستماع، مؤكدة أنها كانت تذاكر حوالى 5 ساعات يوميا.
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