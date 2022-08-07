الأرصاد: هناك احتمالية سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه يسود طقس حار رطب على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مؤكدة أن فرص الأمطار الخفيفة مازالت قائمة على حلايب وشلاتين وعلى أقصى جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أقصى غرب مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 20 عقدة وتستمر لعدة أيام قادمة، وعلى إثرها ترتفع الأمواج ارتفاعا "نسبيا" لتتراوح من "1.5 : 2" متر، كما تنشط الرياح على خليج السويس.