نصائح ذهبية فى العمل والعلاقات.. توقعات الأبراج الأحد 7 أغسطس 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

التزم فى عملك وتعاون مع زملائك، وحافظ على العلاقات مع الاشخاص الإيجابيين فى حياتك وتجنب حدوث مسكلات بينك وبين شريك حياتك.

الثور

حافظ على هدوء أعصابك فى العمل، وتقرب اكثر من شريك حياتك.

الجوزاء

جدد سعيك لتصل إلى هدفك، واحرص على التواصل الدائم مع أفراد أسرتك.

السرطان

رتب مهامك فى العمل لتستطيع القيام بها على الوجه الأمثل، واخرج للتنزه مع شريك حياتك لتبتعد قليلًا عن ضغوطات العمل.

الأسد

استمر فى العمل لإثبات ذاتك، وانصح شريك حياتك وقدم له الدعم حتى تصبح العلاقة أقوى.

العذراء

استمر فى تطوير مهارتك فى العمل لتحصل على مكانة أعلى، واذهب للتنزه مع عائلتك لتشعر بالسعادة.

الميزان

حدد أولوياتك لتحقق النجاح، واعترف بمشاعرك للشخص الذى تجده مميز فى حياتك ولا تضيع الفرصة.

العقرب

ضع خطة زمنية لتنهى المهام الموكلة إليك فى العمل، ووقوى علاقتك بشريك حياتك ولا تنصت لمن يحاولن إثارة المشاكل بينكما.

الجدى

وازن بين عملك وحياتك الاجتماعية، واصلح الأمور بينك وبين شريك حياتك حتى لا تتأثر العلاقة.

القوس

تحكم فى وقتك واجتهد فى عملك، وقدم الدعم لشريك حياتك وتجنب إثارة المشكلات فى العلاقة.

الحوت

ابحث عن العمل الذى يحقق ذاتك وطموحاتك، وخصص بعض الوقت لشريك حياتك للتحدث معه والتخلص من كل ما هو سلبى فى العلاقة.

الدلو

استمر فى تحقيق أهدافك ولا تشتت انتباهك بأمور غير هامة، وتبادل الهدايا مع شريك حياتك لتحسن العلاقة ويبقى الود.