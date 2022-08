جدة - نرمين السيد - تخطط منصة إنستجرام للتركيز خلال الفترة المقبلة أن يكون المحتوى ملء الشاشة، حيث كشف آدم موسيرى، الرئيس التنفيذى للمنصة خلال عمله الأسبوعى "Ask Me Anything" اليوم، أن إنستجرام ستبدأ فى اختبار صور عالية الطول 9.16 فى غضون أسبوع أو أسبوعين.





وأوضح موسيرى أنه يمكن أن يكون لديك مقاطع فيديو طويلة، لكن لا يمكنك الحصول على صور طويلة على المنصة، لذلك يعتقدوا أنه ربما يتعين عليهم التأكد من أنهم يتعاملوا مع كليهما على قدم المساواة. ويعرض إنستجرام حاليًا المحتوى بمقياس 5:4 عند عرض الصور العمودية التى تم اقتصاصها، ولكن تقديم دعم لصور أقل حجمًا وأطول 9:16، أضاف الموجز الجديد أيضًا تدلاجات لونية متراكبة إلى أسفل المنشورات بحيث يسهل قراءة النص، لكن ذلك اصطدم بالمظهر الأصلى لعمل المصورين. واعترف الرئيس التنفيذى للمنصة أكثر مرة أن تجربة ملء الشاشة كانت أقل من مثالية للصور، وذلك أثناء اختبار إعادة التصميم على إنستجرام مع المستخدمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قريبا.. إنستجرام تختبر الصور الطويلة لتتناسب مع ملء الشاشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.