الطرق بين النمسا وسلوفينيا وكرواتيا كاملة العدد بسبب الإجازات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة النمساوية فى بيان، اليوم السبت أن الاختناقات المرورية شملت العديد من المعابر الحدودية المهمة، وتركزت فى الطريق السريع فى سالزبورج.
وأوضح البيان أن التأخيرات بلغت ساعة ونصف الساعة فى نفق "كارافانكن"، وحوالى الساعة فى المعبر الرئيسى السلوفينى الكرواتى الرابط المباشر بين مدينتى ماربورج وزغرب.
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