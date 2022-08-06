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الطرق بين النمسا وسلوفينيا وكرواتيا كاملة العدد بسبب الإجازات

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أ ش أ 2022-08-06 21:17 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة النمساوية فى بيان، اليوم السبت أن الاختناقات المرورية شملت العديد من المعابر الحدودية المهمة، وتركزت فى الطريق السريع فى سالزبورج.

وأوضح البيان أن التأخيرات بلغت ساعة ونصف الساعة فى نفق "كارافانكن"، وحوالى الساعة فى المعبر الرئيسى السلوفينى الكرواتى الرابط المباشر بين مدينتى ماربورج وزغرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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