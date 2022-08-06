إيلون ماسك: صفقة تويتر يمكن أن تتم فى هذه الحالة

وكتب ماسك على حسابه على تويتر اليوم السبت: "لكن إذا تبين أن إفصاحات الشركة بخصوص هذا الشأن لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية زائفة فعليًا، فلا ينبغى أن يحدث ذلك.
وغرد إيلون ماسك ردًا على سؤال أحد مستخدمى تويتر عما إذا كانت لجنة الأوراق الملية والبورصات الأمريكية تحقق فى مزاعم مشكوك فى صحتها، للشركة، قائلًا:" سؤال جيد، لماذا لا يقومون بذلك؟".
ورفضت تويتر يوم الخميس الماضى مزاعم إيلون ماسك، بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع على صفقة شراء منصة التغريدات، وأشارت إلى أن هذه الادعاءات غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة.
وأوضحت الشركة أنه وفقًا لقول ماسك، إنه تعرض للخداع من تويتر لتوقيع اتفاقية دمج بقيمة 44 مليار دولار، هذه الرواية غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو.
ورفع إيلون ماسك دعوى مضادة على تويتر فى 29 يوليو الماضى فى تصعيد لمعركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعى بسبب محاولته الانسحاب من الصفقة.
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