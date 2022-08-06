Nokia 110 4G.. بطارية أرخص هاتف لـ نوكيا تكفى لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد لـ نوكيا بـ 4 ألوان هى الأسود والسماوى والذهبى والوردى، ويبلغ سعره نحو 21 يورو، بينما يمكن طلبه عبر الموقع الرسمى للشركة عبر شبكة الإنترنت.
من أبرز مميزات الهاتف أنه يسجل المكالمات بشكل تلقائى، ويدعم اتصالات الجيل الرابع عبر شريحتين، ويأتى محمل بألعاب كلاسيكية، مع بطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 32 جيجابايت.
يحظى هاتف Nokia 110 4G بكاميرا دقتها 0.3 ميجا بكسل، إلى جانب مشغل راديو FM ومشغل MP3، مع شاشة QVGA بقياس 1.8 بوصة، ومصباح يدوى مدمج.
مع ذلك فالهاتف مزود ببطارية تصل قوتها إلى 1000 مللى أمبير فى الساعة، وتكفى لمدة 30 يوما فى وضع الاستعداد يتم شحنها من خلال منفذ microUSB.
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