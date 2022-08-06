نتيجة الثانوية العامة.. 4 نصائح لتخطى صدمة المجموع الصغير

أولًا: تحدث مع صديقك او أحد أفراد العائلة إذا كنت تشعر بالتوتر، وتناقش معه حول مخاوفك من النتيجة وما بعدها.
ثانيًا: ساعد الآخرين وقدم شيئًا لهم وأعطيهم من وقتك، فسيساهم هذا فى رفع معنوياتك.
ثالثًا: تقبل النتيجة أيًا كانت وفكر ماذا ستفعل الفترة القادمة، وبناءًا على مجموعك حدد أهدافك فى المستقبل.
رابعًا: حافظ على العادات الصحية السليمة:
ـ احصل على قسط كاف من النوم.
ـ تناول الوجبات الصحية
ـ قم ببعض النشاط البدنى
ـ لا تفرط فى تناول الجبن أو الحلويات أو المشروبات
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