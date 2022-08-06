نتيجة الثانوية العامة.. 4 نصائح لتخطى صدمة المجموع الصغير

جدة - نرمين السيد - يعانى الكثيرون من التوتر والحزن بسبب النتيجة غير المتوقعة، ويؤثر ذلك على حالتهم الصحية ويدخلهم فى حالة اكتئاب، فأيًا كانت النتيجة يجب عليك التأقلم مع الوقت وتتكيف مع الوضع حتى لا يؤثر الحزن على صحتك، وهناك بعض النصائح يجب عليك اتباعها للتخلص من حالة الحزن وتخطى هذا الفترة، وفقًا لما نشره موقع "Jedfoundation".





أولًا: تحدث مع صديقك او أحد أفراد العائلة إذا كنت تشعر بالتوتر، وتناقش معه حول مخاوفك من النتيجة وما بعدها.

ثانيًا: ساعد الآخرين وقدم شيئًا لهم وأعطيهم من وقتك، فسيساهم هذا فى رفع معنوياتك.

ثالثًا: تقبل النتيجة أيًا كانت وفكر ماذا ستفعل الفترة القادمة، وبناءًا على مجموعك حدد أهدافك فى المستقبل.

رابعًا: حافظ على العادات الصحية السليمة:

ـ احصل على قسط كاف من النوم.

ـ تناول الوجبات الصحية

ـ قم ببعض النشاط البدنى

ـ لا تفرط فى تناول الجبن أو الحلويات أو المشروبات