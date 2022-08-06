لماذا المصيف؟.. فوائد بالجملة تعود على صحتك النفسية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "lifehack" فيساعدك البحر على ترتيب أفكارك واكتشاف مواطن قوتك وضعفك، إضافة إلى الإحساس بالاسترخاء حيث إن الجلوس على الرمال أثناء مشاهدة الأمواج المتلاطمة يساعد على الشعور بالسلام.

ويمكنك المصيف من التطهير العميق للجسم والروح، فالمشى على الشاطئ دون حذاء يساعد على تقشير القدمين بطريقة طبيعية، إضافة إلى النوم العميق من خلال الاستماع بصوت الأمواج ومشهد إيقاعها.