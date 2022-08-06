افتتاح حمام سباحة بمحطة شحن بألمانيا كمكان ترفيهى للسائقين

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، اليوم السبت، بأنَّ "تسلا" تعاونت مع شركة "فاستند" الهولندية لمحطات شحن السيارات الكهربائية؛ لافتتاح مسبح خاص يعمل بالطاقة الشمسية فى محطة "ليدبارك كروز هيلدن" لشحن السيارات الكهربائية فى بلدة هيلدن، غربى ألمانيا.

ونقل "بيزنس إنسايدر" عن مالك المحطة رونالد شورين قوله "إن فكرة المسبح كانت من ابتكار شركة "تسلا"، وهى توفر الأرض المخصصة لحوض السباحة والمياه والطاقة لتشغيله، كما سيتولى أشخاص من الشركة أمور الأمن والسلامة وحتى المناشف، من خلال الشراكة مع منظف جاف محلى.

ويتسع المسبح، الذى يشبه حاوية شحن سوداء كبيرة، لأربعة أشخاص فقط فى وقت واحد، ومع ذلك، لن يكون لدى السائقين الكثير من الوقت لقضائه فى المسبح؛ نظراً لأنَّ سيارتهم ستُشحَن فى غضون بضع دقائق.

وطُبِع شعار "تسلا" بحجم كبير على السطح الخارجى للمسبح، وكذلك على كرات الشاطئ السوداء داخل المسبح.

وللوصول إلى المسبح، يتعين على السائقين إظهار تطبيق "تسلا" الخاص بهم، وشحن سياراتهم فى أحد محطات الشحن الفائقة التابعة للشركة.

وتحتوى محطة الشحن فى هيلدن، التى افتُتِحَت فى عام 2020، على 40 وحدة شحن؛ وهى واحدة من أكبر محطات الشحن فى ألمانيا، وفقاً لمالك المحطة ديفيد رايش.

وافتُتِحَت المحطة بالشراكة بين "تسلا" و"فاستند"، كما تحتوى المحطة على سقف من الألواح الشمسية، وتعمل أجهزة الشحن بواسطة طاقتى الشمس والرياح.