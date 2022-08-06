أبل تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكترونى للخرائط

جدة - نرمين السيد - وقال خبير الخرائط جاستن أوبيرن - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم السبت - "سيتمكن مستخدمى هواتف أبل فى فلسطين من استخدام تطبيق الخرائط المحدث للمواقع واتجاهاتها".

وستكون هذه التوسعة الـ (16) لتصميم خرائط "أبل" المحدثة منذ طرح التحديث لأول مرة نهاية عام 2018.

وقد أكملت الشركة عام 2020 طرحها فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين توسعت فى كل من: أستراليا، نيوزيلندا، ألمانيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، وفرنسا، ودول أخرى.

ويتضمن تصميم الخرائط "الجديد" مشاهد أكثر تفصيلا للطرق وملاحة أسرع ومعالم ثلاثية الأبعاد، وإطلالات أفضل على الحدائق، والمبانى، والمطارات، ومراكز التسوق.