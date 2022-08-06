الجمعية الفلكية بجدة: اكتشاف أرض عملاقة حول «قزم أحمر»

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجمعية الفلكية فى جدة، أن الكوكب يسمى "روس b 508" ، وغير مشابه لكوكب الأرض فى الحراة، ويوجد فى المنطقة الصالحة للحياة حول نجمة وهى المناطق التى يوجد بها الماء.

وذكرت الجمعية أن مصطلح "الأرض العملاقة" يستخدم لوصف الكواكب الصخرية خارج النظام الشمسى ولكن تكون أكبر من حجم الأرض.

وفجرت الجمعية مفاجأة عن كتلة الكوكب الجديد، حيث إنها تصل إلى 4 أضعاف كتلة الأرض، كما تم اكتشافها باستخدام تقنية جديدة لمراقبة الأشعة تحت الحمراء، وأوضح الباحثون أن اقتراب هذه الأرض العملاقة من كوكب الأرض يساهم على إجراء دراسة الغلاف الجوى للكوكب والوقوف على وجود حياة من عدمه.

والأقزام الحمراء مثل النجم "روس 508"، التى تمتلك حوالى خُمس كتلة الشمس، هى نجوم صغيرة تمثل حوالى ثلاثة أرباع جميع النجوم فى مجرتنا درب التبانة، هذه النجوم منتشرة فى المنطقة المحيطة بنظامنا الشمسى، مما يجعل النجوم القزمة الحمراء وأنظمتها ضمن الخطط للبحث عن الكواكب خارج نظامنا الشمسى والتحقيق فى الحياة المحتملة فى أماكن أخرى من الكون.