سعر آيفون 14 الجديد.. مفاجأة سارة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تعقد "أبل" مؤتمرا سنويا فى شهر سبتمبر القادم للكشف عن أحدث أجهزتها، خصوصا هواتف "آيفون".
وأفاد موقع (macrumors) التقني، أن سعر "آيفون 14" يمكن أن يكون مطابقا لهاتف "آيفون 13" الذى أطلقته الشركة العام الماضي.
وقال إن القرار اتخذ من طرف كبار المسؤولين التنفيذيين فى شركة أبل، على الرغم مما تواجه الشركة من ارتفاع فى تكاليف الإنتاج، نتيجة التضخم الكبير فى الأسعار والاضطرابات التى واجهت سلال التوريد الخاصة بها. وقال إن ثمن هاتف "آيفون 14" سيبدأ من 799 دولارا أمربكيا، وهو نفس السعر الذى كان لهاتف آيفون 13"، ذى الشاشة التى تبلغ 6.1 إنش.
وفى حال أطلقت "أبل" الهاتف الجديد بنفس ثمن الهاتف السابق، فسيكون ذلك العام الثانى على التوالى الذى يكون فيه هاتف 6.1 إنش بالثمن نفسه.
وكانت "أبل" أطلقت هذا النوع من الهواتف فى النسخة السابقة "مينى آيفون 13"، لكن لم يحظ بشعبية كبيرة، رغم أنه كان خيارا اقتصاديا خاصة أن سعره يبلغ 699 دولارا.
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