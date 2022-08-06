كشف القدم فى الصلاة للمرأة.. الإفتاء توضح الحكم

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إنه على المرأة أثناء الصلاة أن تكون ملتزمة بتغطية كامل جسدها ما عَدَا الوجه والكفين.

وأوضحت أنه من كانت بحيث يتسبب لها تغطية القدم فى شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فَلْتُقلِّد من أجاز كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها.