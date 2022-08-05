جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتقرير عن وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أكد الجراح الأمريكى فريد إيفريت، البالغ من العمر 70 عاما، والقاطن فى بلدة بيلدن بولاية مسيسيبى، أن أثناء واقعة السرقة كان نائمًا، بينما قطته تحب التجول في المنزل ليلاً، واصفًا إياها بأنها أشبه بكلاب الحراسة.

قطة تنقذ صاحبها من محاولة لسرقة منزله

وأوضح إيفريت، فى أقواله لرجال الشرطة، أن قطته "بانديت" عملت على حمايته من واقعة السرقة التى أوشكت أن تودى بحياته، حيث عندما حاول شخصان اقتحام منزل الجراح المتقاعد، ولكن القطة سرعان ما حاولت إيقاظ الطبيب وإنقاذه من خطر كاد يودى بحياته.

طريقة القطة لإنقاذ صاحبها

وأضاف الجراح المتقاعد، أن مواء القطة وحك مخالبها فى جسمه أيقظه، وذلك بعدما شاهدت محاولة اللصين لدخول المنزل، فهرعت إليه فى غرفة نومه لتنبيهه لما يجرى حول المنزل.

وأشار الطبيب، إلى أن قطته لم تقم بذلك من قبل، وسرعان ما نهض من سريره وارتدى ملابسه، وأشعل أنوار المنزل التى كشفت اللصين، ثم هربا على الفور بمجرد مواجهتهما بالسلاح.