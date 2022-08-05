الصين تطلق مركبة فضاء تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين، اليوم الجمعة، مركبة فضاء تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام على متن صاروخ من طراز "لونج مارتش-2 إف"، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى شمال غربى البلاد.





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ستعود مركبة الفضاء إلى موقع هبوط مخطط لها فى الصين بعد فترة تشغيلها فى المدار، حيث ستجرب تكنولوجيات قابلة لإعادة الاستخدام وتكنولوجيات الخدمات فى المدار كما هو مخطط خلال الرحلة، ما يوفر دعمًا تكنولوجيًا للاستخدام السلمى للفضاء. وتعتبر عملية الإطلاق المذكورة المهمة رقم 18 للصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش - 2 إف".

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