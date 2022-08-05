ابتكار تطبيق جديد للكشف عن المواد المسرطنة باللحوم

جدة - نرمين السيد - انتشر عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعى لابتكار تطبيق إسبانى جديد على الهواتف الذكية، سواء كانت أندرويد أو آبل، لمسح اللحوم والتأكد من خلوها من المواد المسرطنة.





تحليل اللحوم من المواد المسرطنة وأكد النشطاء عبر مواقع التواصل، أن هناك حالات تم إثباتها بالفعل فور تنزيل التطبيق، والذى كان بمثابة مفاجأة للجميع، وانهالت عمليات التنزيل من متاجر آبل وأندرويد على الفور. طريقة الكشف عن اللحوم المسرطنة وبطريقة غير مسبوقة، أوضح العلماء الإسبان أن يتم استخدام التطبيق عن طريق وضع فيلم لاصق على اللحوم المراد الكشف عنها وفى حين يصبح لونه أكثر قتامة يكون قد اكتشف مستويات عالية من المواد المسرطنة. وينجح التطبيق فى تحليل اللحوم بشكل دقيق للغاية، مع إعطاء تقرير كامل بنسبة المواد الغير مألوفة أو المسرطنة داخل قطعة اللحم المراد الكشف عنها، وبذلك يُعد هذا الاكتشاف بمثابة تقدم كبير للحفاظ على مظهر اللحم ومذاقها الطازج.

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