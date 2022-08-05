مارلين مونرو.. حكايات حزينة من حياة أيقونة الإثارة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - مارلين مونرو حكاية مثيرة للغاية، لم تنته فى 5 أغسطس 1962، بالعثور على جثتها متوفية فى فراشها فحسب، ولكنها حكاية مستمرة، ربما تتجدد كل فترة. مع فيلم وثائقى مرة، ومع فتح باب التحقيق مرة، ومع اكتشاف بعض الحقائق الجديدة مرة أخيرة.





فى مثل هذا اليوم من 60 عاما أعلنت السلطات الأمريكية عن رحيل أيقونة الإثارة مارلين مونرو، وأن وفاتها كانت انتحارا بالحبوب المنومة، وقد تم الإعلان عن موتها مساء، إلا أن هناك الكثير من الحقائق التى تكشفت بعد ذلك.

أول الحقائق أن روبرت كيندى، شقيق جون كيندى الذى قتل فى عام 1963، قد زارها يوم 4 أغسطس (أى قبل وفاتها بيوم واحد)، ودار بينهما نقاش تطور إلى الضرب المبرح واتصلت الخادمة بالشرطة، وقيل إنه تم نقل مارلين إلى أحد المستشفيات، وتوفيت به مساء 4 أغسطس، وتم التعتيم على الأمر إلى أن غادر روبرت كيندى المدينة، وتم نقلها فى سرية تامة إلى بيتها، ليعلن عن الوفاة بعدها بيوم.





الحقيقة الثانية وقد أعلنت بعد الوفاة سريعا، هو أنه بعد وصول الشرطة الأمريكية قرابة الساعة الرابعة صباحا إلى منزل مارلين مونرو، أكد الطبيب الشرعى وفاتها رسميا، وقال إن سبب الوفاة هو الانتحار بسبب جرعة زائدة من الباربيتورات، وأقتنع العديد من الأشخاص بذلك لسنوات طويلة، الغريب أن تلك الحقيقة تم إثباتها مرة أخرى سنة 1982 بعد إعادة فتح التحقيقات من جديد حول وفاة أيقونة الجمال العالمية.

وكان فتح باب التحقيقات بسبب أن أوراق ووثائق تم الكشف عنها، قالت إن مقتل مونرو جاء على يد طبيبها النفسى رالف جرينسون بدوافع خفية، وهذا بحسب صندوق يملكه الطبيب نفسه قد عثر عليه.

الأزمات لاحقت مارلين مونرو منذ ولادتها فى أول يونيو عام 1926، تقريبا، فاسمها الحقيقى نورما جين بيكر، نسبة إلى والدتها، حيث لم تكن متأكدة من أبوة والدها ودخلت دارا للأيتام، وحين صاحبت عمتها التى كانت تعمل مديرة لمنزل أحد الأثرياء، تعرضت للاغتصاب وهى فى التاسعة من هذا الثرى.

تزوجت من جار لها وعمرها 16 عاما ولما ذهب زوجها مع القوات الأمريكية فى الحرب العالمية الثانية، خرجت إلى العمل وعملت فى إذاعة محلية، وحينما طلب رونالد ريجان، الذى أصبح رئيسا للجمهورية الأمريكية بعد ذلك، قائد زوجها فى الجيش أن يضع صور بعض الفتيات الجميلات على أغلفة المجلات الصادرة من الجيش وضع الزوج صورة زوجته ووصلت المجلة وعلى غلافها صورة مارلين لإحدى شركات الدعاية الأمريكية، فاتصلت بها، وبدأت تعمل كموديل فى الإعلانات، فضلا عن عملها كومبارس فى السينما، ثم انفصلت عن زوجها.

شلالات نياجرا كان فيلمها الأول سنة 1948، ومنه صارت نجمة كبيرة يشار لها فى كل مكان.

كانت النجومية نفسها تلاحق مارلين فى كل مكان، خصوصا مع الشائعات التى كانت تطلق عليها من الإعلام والصحافة. قامت بعد ذلك ببطولة العديد من الأعمال ومنها البعض يفضلونها شقراء، كما تزوجت من أشهر لاعب بيسبول أمريكى حينها، كما تزوجت من النجم والكاتب الكبير آرثر ميللر، وارتبط اسمها بعلاقة مع عائلة الرئيس كيندى، وهى العلاقة التى قيل إن موتها عن سن 36 سنة وهى فى قمة عطائها وأنوثتها كان بسببها.