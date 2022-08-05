إطلاق صاروخ «سبيس إكس» الجديد من متن قمر صناعى كورى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقارير قناة ABC الأمريكية، انطلق الصاروخ من على متن قمر صناعى لكوريا الجنوبية؛ لتحديد ورسم خارطة تضاريس القمر.

تأسيس إيلون ماسك شركة سبيس إكس

يشار إلى أن سبيس إكس هى شركة أمريكية متخصصة فى تصنيع الطيران والنقل الفضائى، وأسسها إيلون ماسك فى 2002، لتقليل تكاليف النقل الفضائى وللتمكن من استعمار المريخ، وهى أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى مدار حول الأرض وتعيدها إلى الكوكب مرة أخرى بنجاح.

وتعد شركة سبيس إكس أول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، محققة بذلك أول إقلاع وهبوط عمودى لصاروخ مدارى، وبذلك تكسر رقما قياسيا جديدا وهو أول شركة تعيد استخدام صاروخ مدارى، ونقلت 20 رحلة فى إطار شراكتها مع وكالة ناسا.