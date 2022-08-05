أول مركبة كورية تدخل بنجاح مسار النقل الباليستى القمرى 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، دخول أول مركبة مدارية قمرية للبلاد فى مسار النقل الباليستى القمرى متوجهة نحو القمر.





وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أن معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوى قام بتحليل المعلومات مثل سرعة واتجاه الانفصال، التى وفرتها شركة "سبيس إكس"، وتم تأكيد دخول المركبة المدارية القمرية الكورية "دانورى"، فى المسار المقصود بعد انفصالها عن الصاروخ الحامل.

وانفصلت "دانورى" عن صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" على ارتفاع 703 كيلومترات، ونجحت فى أول اتصال لها بالمحطة الأرضية فى كانبرا باستراليا بعد حوالى 92 دقيقة من إطلاقها.

ووفقا لنتائج تحليل معلومات الأقمار الصناعية من قبل معهد كوريا لأبحاث الفضاء الجوى، بدأت "دانورى" توليد الطاقة باستخدام ألواحها الشمسية، ويجرى الاتصال بين الأجهزة المركب عليها بما فى ذلك الكمبيوتر بسلاسة، كما أن درجة حرارة كل جهاز ضمن النطاق الطبيعى.

ومن أجل تقليل استهلاك الوقود، ستتحرك "دانورى" نحو النقطة التى تكون فيها جاذبيتا الشمس والأرض متوازنة، وعندما يتم الوصول إلى هذه النقطة فى حوالى 2 سبتمبر المقبل، سيتم تشغيل نظام الدفع لضبط الاتجاه.

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وستدخل "دانورى" المدار القمرى فى حوالى 16 ديسمبر القادم بعد السفر لمدة 4 أشهر ونصف، ومن ثم ستستقر على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر.