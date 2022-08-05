السجن 4 سنوات لسارق كلاب ليدى جاجا (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحكمة أن المتهم يدعى جايلين كيشون وايت، والذى أقر بالواقعة، بالمشاركة مع اثنين آخرين لسرقة كلاب ليدى جاجا، والتى تنتمى لفصيلة كلاب الـbulldogs.

وتعود الواقعة إلى إطلاق 3 رجال النار على مساعدة ليدى جاجا، وسرقوا كلبين بينما هرب الكلب الثالث.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين يخرجان من سيارة بالقرب من كلاب ليدى جاجا، ثم خطف الرجلان اثنين من الكلاب بينما هرب الثالث.

عرضت ليدى جاجا مكافأة قدرها نصف مليون دولار لأى شخص يمكنه إعادة كلبيها إليها، وهذا كان دليلا على العلاقة القوية التى كانت تربطها بكلابها والتى غالبا ما ترافقها خلال حفلاتها، وتنشر المغنية صورا لهم عبر مواقع التواصل المختلفة.

يذكر أن ليدى جاجا، عرض لها مؤخرا فيلم بعنوان "House of Gucci" من إخراج ريدلى سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استيحاء أحداث الفيلم من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة جوتشى، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى 30 عاما من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل فى نهاية المطاف.

"House Of Gucci" بطولة ليدى جاجا، وآدم درايفر، وآل باتشينو، وجيريمى آيرونز، جاريد ليتو، وجاك هيوستن، وسلمى حايك، وأليكسيا موراى، وفنسنت ريوتا، وجايتانو برونو، كاميل كوتين.