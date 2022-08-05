فانتازى البريميرليج.. معلومات مهمة

جدة - نرمين السيد - فانتازى

ومع انطلاق الموسم الكروى الجديد بالدورى الإنجليزى، تزداد المنافسة على لعبة "فانتازى البريميرليج"، والتى تستقطب الملايين من عشاق الدورى الإنجليزى ومتابعيه من مختلف دول العالم.

وتمثل "فانتازى البريميرليج" نموذج افتراضى للعبة كرة القدم، حيث يشكل المشارك فى اللعبة من الجمهور فريقا مكونا من 15 لاعبا حقيقيا بميزانية افتراضية لا تتجاوز الـ 100 مليون.

ويشكل كل شخص فريقا بواقع 11 لاعبا أساسيا و4 لاعبين احتياطيين، ويتم تجميع النقاط حسب تسجيل الأهداف والمشاركة، ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط وفقا لمركزهم فى الملعب.

ويحصل المهاجم على 4 نقاط، ولاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أى لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط فقط.

وبالنسبة لحارس المرمى والمدافعون، يحصلون على 4 نقاط أخرى حال الحفاظ على نظافة الشباك، ويحصل لاعب الوسط على نقطة فى تلك الحالة.

وفى فانتازى يخسر اللاعبون النقاط حال الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.