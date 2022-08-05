تويتر: قصة إيلون ماسك غير قابلة للتصديق

وساق ماسك هذه المزاعم فى دعوى مضادة رفعها يوم الجمعة الماضي، ولم يُعلن عنها إلا يوم الخميس.
وقالت تويتر الخميس: "وفقا لماسك، فقد خُدع، وهو الملياردير المؤسس للعديد من الشركات الذى يتلقى النصح والمشورة من مصرفيين ومحامين فى وول ستريت، لتوقيع اتفاق اندماج قيمته 44 مليار دولار. هذه القصة غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو".
وهذا أحدث فصول ما قد تكون مواجهة قانونية كبرى بين أغنى شخص فى العالم وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتسعى الشركة التى تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها جاهدة لإزالة الغموض الذى يكتنف مصيرها منذ أشهر بينما يحاول ماسك التراجع عن الصفقة بسبب ما يقوله عن حجب تويتر معلومات تخص حسابات زائفة عليها.
ووافق ماسك على شراء تويتر فى 25 أبريل، لكنه سعى للتراجع فى الثامن من يوليو دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار، مشيرا إلى فشل تويتر فى تقديم تفاصيل عن انتشار حسابات زائفة وبريد عشوائي.
ورفعت تويتر دعوى عليه بعد أربعة أيام، متهمة إياه بتخريب الصفقة لأنها لم تعد تخدم مصالحه، وطالبته بإتمامها. ومن المقرر إجراء محاكمة فى القضية يوم 17 أكتوبر.
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