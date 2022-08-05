الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد الكربون في النظام البيئى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين بنجاح أمس الخميس قمرا صناعيا أرضيا لمراقبة الكربون للنظام الإيكولوجى وقمرين صناعيين آخرين من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة شانشى بشمالى الصين.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش -4B ودخلت المدار المخطط له بنجاح، مشيرة إلى أن القمر الصناعى يستخدم بشكل أساسى لمراقبة الكربون فى النظام البيئى الأرضي، ومسح ورصد البيئة والموارد الأرضية، ورصد وتقييم المشاريع البيئية الوطنية الرئيسية.

وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعى سيقدم الدعم التشغيلى وخدمات البحث فى مجالات مثل حماية البيئة، والمسح ورسم الخرائط، والأرصاد الجوية، والزراعة، والحد من الكوارث.