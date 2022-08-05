وكالة الفضاء الروسية: قرارنا بترك المحطة الدولية مبنى على التقييم التقنى

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى كريكاليف، المدير التنفيذى لبرامج رحلات الفضاء المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الخميس، إن قرار روسيا بترك محطة الفضاء الدولية سيكون مبنيا على تقييم تقنى لمحطة الفضاء الدولية، لكن لن تجرى أية تغييرات حتى عام 2024.





ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن كريكاليف، اليوم، قوله "روسيا لن تنسحب من البرنامج حتى بعد 2024، وهذا يعنى أنه حتى نهاية عام 2024 لن تكون هناك تغييرات".

وتابع: "بعد عام 2024، ربما يكون 2025 أو 2028 أو 2030، فإن اتخاذ قرار محدد وملموس بشأن إنهاء البرنامج سيعتمد على الحالة التقنية للمحطة وتقييم جميع الشركاء".

يشار إلى أن يورى بوريسوف، الرئيس الجديد لـ"روسكوزموس" قال، الأسبوع الماضى، إن روسيا ستبدأ انسحابها من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024 على الرغم من أن الوقت المحدد سيعتمد على حالة المحطة.

ووعد بوريسوف بانسحاب منظم يتوقع أن يستغرق "ما يصل إلى عامين"، وقال إن روسيا لن تتخلى عن مسؤوليتها عن المحطة التى يبلغ عمرها 24 عاما لأنها تمر بعمرها الافتراضى حتى نهايتها المحتملة فى المحيط.