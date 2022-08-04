دراسة بريطانية: نمط الحياة قد يكون مفتاحا لمساعدة الإنسان على تجنب الخرف

جدة - نرمين السيد - توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن التنشئة الاجتماعية السليمة، وممارسة الرياضة بانتظام، قد يعززان الاحتياطى المعرفى للدماغ ويقيان من مشكلات الذاكرة، والتفكير فى المستقبل.





فى الدراسة الحالية، التى أجريت فى كلية الطب جامعة لندن، نظر الباحثون فى الجينات وعوامل نمط الحياة بين 1.184 شخصا ولدوا فى عام 1946 فى المملكة المتحدة، وخضع المشاركون فى الدراسة لاختبارات معرفية عندما كانوا فى الثامنة ومرة أخرى فى سن 69، لقياس مستوى تعليمهم، والمشاركة فى أنشطة ترفيهية، ومزاولة مهنة، واختبار القدرة على القراءة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بقدرات معرفية أعلى فى مرحلة الطفولة، ودرجة احتياطى معرفى أعلى وقدرة قراءة متقدمة، كان أداؤهم أفضل فى الاختبار المعرفى فى سن 69، كما كان الأشخاص ذوو مستويات التعليم العالى أفضل من نظرائهم الذين لم يتلقوا تعليما رسميا.

وسجل الأشخاص الذين شاركوا فى ستة أنشطة ترفيهية أو أكثر، مثل فصول تعليم الكبار والنوادى والعمل التطوعى والأنشطة الاجتماعية والبستنة، درجات أعلى من الأشخاص الذين شاركوا فى أربعة أنشطة ترفيهية أو أقل.

كما حصل المشاركون الذين حصلوا على وظيفة مهنية أو متوسطة ذعلى درجات أعلى فى الاختبار المعرفى فى سن 29 من أولئك الذين كانوا فى وظائف أقل مهارة.

وفى هذا الصدد، قالت الدكتورة باميلا الميدا ميزا، الأستاذ فى كلية الطب جامعة لندن: "تشير النتائج التى توصلت إليها الدراسة إلى أن نمط الحياة النشط عقليا واجتماعيا وجسديا فى منتصف العمر يمكن أن يعوض المساهمة السلبية لإدراك الطفولة المنخفض فى الحالة الإدراكية للشيخوخة".