جدة - نرمين السيد - ورصد المركز 4 فضائل لشهر الله المحرم:
1) هو أول شهر من الأشهر الهجرية، وأحد الأشهر الأربعة الحرم، وأفضلها.
2) الصوم فيه يلى فى الفضل صوم شهر رمضان؛ فعن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل" أخرجه مسلم.
3) حصل فيه حدث عظيم ونصر مبين، أظهر الله فيه الحق على الباطل، حيث نجىٰ الله فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.
4) اشتماله علىٰ يوم عاشوراء، الذى أخبر النبى ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ما رأيت النبى ﷺ يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء" أخرجه البخارى.
وسميت الأشهر الحرم بهذا الاسم: لزيادة حرمتها، وعظم الذنب فيها، ولأن الله سبحانه وتعالىٰ حرم فيها القتال، فقال تعالىٰ: "يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير". [البقرة: 217].
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