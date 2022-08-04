6 آلاف طلب إعانة بطالة فى أسبوع واحد فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، فهناك ارتفاع فى عدد طلبات إعانة البطالة الأولية، هذا الأسبوع، مقارنة مع مستوى الأسبوع الماضى.

وكان متوسط عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع فى الأربعة أسابيع الماضية، وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل المعدل، ليصل إلى 254.75 ألف.

وكانت طلبات الإعانة تجاوزت مستوى 230 ألفا فى بداية يونيو، وسجلت أعلى مستوى فى ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب فى منتصف يوليو، ولكنها لا تزال أقل من نطاق 270 ألف طلب إلى 300 ألف طلب، والذى يراه خبراء الاقتصاد مؤشرا على تباطؤ ملموس فى سوق العمل.

ومنذ بداية العام الحالى، أعلن أصحاب العمل تسريح نحو ألف 159 من العاملين. وتركز تسريح العمالة هذا العام فى قطاعات السيارات والتكنولوجيا والقطاع المالى، ويعكس تسريح العمالة فى القطاعين التكنولوجى والمالى فتور الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.