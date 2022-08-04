ناسا: ثورة بركان هونجا تونجا دفعت كميات هائلة من المياه إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - فجر لويس ميلان، عالم الغلاف الجوى بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مفاجأة مؤكدا أن بركانا ثار قبل 7 أشهر، دفع كميات هائلة من المياه إلى طبقات الجو العليا بشكل غير مسبوق.





وحسب ميلان انفجر بركان هونجا تونجا هونجا ها إباى فى منتصف يناير الماضى، ووصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات وأدى إلى موجات تسونامى، ويقع البركان فى دولة تونجا، التى هى عبارة عن أرخبيل يضم عشرات الجزر فى المحيط الهادئ.

وقال عالم "ناسا"، إن البركان دفع بكميات غير مسبوقة إلى طبقة الستراتوسفير، وهى إحدى طبقات الجو العليا، وتكفى لملء 58 ألف حوض سباحة أوليمبى الحجم، بحسب شبكة "فوكس نيوز"، وذكر ميلان: "لم نر شيئا مثل هذا".

وواصل عالم ناسا حديثه مؤكدا أنه عندما ثار البركان، تلامست مياه البحر مع الحمم البركانية التى كانت ساخنة للغاية، مما أدى إلى تشكيل "البخار المتفجر"، وبحسب "ناسا"، فإن هذا البخار سيبقى لسنوات، ومن المرجح أن يؤثر على درجة حرارة الأرض.

وحسب دراسة علمية لميلان المفترض أن هذا البركان قد يكون الأول الذى يرصد تأثيره على المناخ، ووجد ميلان وزملاؤه بأن البركان أرسل كميات تقدر بنحو 146 تيتارارجرام (الواحد منها يساوى تيرليون جرام) إلى الستراتوسفير، وتساوى هذه الكمية 10 فى المئة من إجمالى المياه الموجودة فى الغلاف الجوى.