جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة المصنعة للهواتف الذكية الصينية، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم الأربعاء، وصول سلسلة "أوبو واتش 3" التى سيتم تشغيلها بواسطة شريحة المعالجة الحديثة للأجهزة القابلة للارتداء "سناب دراجون دبليو 5 جين 1" من تصنيع شركة "كوالكوم" الأمريكية، لكنها لم تعلن بعد عن موعد الإطلاق.
وتشير التقارير السابقة إلى إمكانية إطلاق "أوبو واتش 3" فى الصين فى 10 أغسطس.
وقبل أسبوع تقريبا من الظهور الأول المتوقع لسلسلة الساعات الذكية، سربت محطة الدردشة الرقمية "تيبستر"، على منصة "ويبو" الصينية للتدوين المصغر، التصميم المزعوم لـ"أوبو واتش 3".
وبحسب محطة "تيبستر" وهى أحد مصادر تسريب المعلومات السرية الموثوقة، تأتى ساعة أوبو الذكية الجديدة بتصميم قوسى صغير مع شاشة منحنية، ولها قرص مستطيل مع زر على الجانب، ويأتى التصميم فى مجموعتين من الألوان: إطار فضى بحزام جلدى مزخرف وإطار أسود مع حزام أسود من السيليكون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل إطلاقها رسميًا.. تسريب تصميم ساعة «أوبو» الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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