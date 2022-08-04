الهند.. الوصول لخدمات شحن السيارات الكهربائية بـ«الموبايل»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "كونفرجنس إينرجى"، التابعة لوزارة الطاقة الهندية، التى تعمل على تطوير التطبيق بالتعاون مع الحكومة، أن التطبيق سيُطلَق عليه اسم "سوبر آب"، وسيوفر تفاصيل حول مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية وتوافرها لحظة بلحظة.
وأضافت الشركة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على منصة (تويتر)، اليوم، الخميس، أن التطبيق سيعرض كذلك أسعار الشحن فى المحطات، كما سيسمح للمستخدمين بإجراء الحجوزات وتغييرها فى المحطات القريبة، وسيعرفهم على مستجدات سوق المركبات الكهربائية فى الهند أولا بأول.
وتابعت الشركة أنها ستنشئ 810 محطات لشحن المركبات الكهربائية عبر 16 طريقًا سريعًا.
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