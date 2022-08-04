«الصخور فى الفضاء» أمسية فلكية فى متحف الطفل.. غدا

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة فى تصريح اليوم الخميس، إن الفعالية تأتى انطلاقا من دور الجمعية التابع لها متحف الطفل فى تعزيز الوعى والتثقيف الفلكى، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء فى مجال علوم الفلك والفضاء.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة عبدالوارث مدير عام متحف الطفل إلى أن فعالية "الصخور فى الفضاء" تتضمن عرضا تقديميا تفاعليا في القبة السماوية المتنقلة، حيث يتم عرض حقيقية مصورة عن الكويكبات والنيازك والمذنبات ويقوم أحمد يحى رئيس نادى علم الفلك بالجامعة الأمريكية سابقاً بشرح تلك الظواهر وإشراك الجمهور تجاربهم الشخصية عن مشاهداتهم لظاهرة زخات الشهب على سبيل المثال، وكذلك شرح ارتباط انقراض الديناصورات بالكويكبات وغيرها من الأحداث التاريخية.
وأضاف أن الفعالية تتضمن كذلك الرصد الفلكي بالتليسكوب تحت إشراف الدكتور محمد الصادق مدير مرصد القطامية الفلكى، حيث سيتم رصد القمر والكواكب فى السماء.
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