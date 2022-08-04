بسبب الموجة الحارة.. صاحب متجر يفقد مخزون الشوكولاتة

جدة - نرمين السيد - وخسر صاحب المتجر حوالى 1000 جنيه إسترلينى بعد ذوبان مخزون الشوكولاتة بعد ارتفاع درجة الحرارة فى الفترة الأخيرة وعدم قدرة التكييف على تبريدها. وأشارت ابنة مالكى المتجر ستيفن وليندا إليس، إلى أن سكان المنطقة قرروا مساعدة صاحب المتجر وجمعوا أكثر 450 جنيها إسترلينيا لتعويض الحلوى المفقودة. وأضافت أن والدتها كانت تبكى فى كل مرة يعطى فيها الأفراد الأموال، وفقا لما جاء فى "بى بى سى". ويذكر أن الزوجان يديران المتجر المتواجد على طريق "‏Cottage Beck" منذ أكثر من 24 عاما.

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